بالصور| ضمن برنامج تكريمه.. "القومي للمسرح المصري" ينظم ندوة للفنان سامي مغاوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- إسلام فاروق:

نظم المهرجان القومي للمسرح المصري مساء الخميس، ندوة للفنان سامي مغاوري، ضمن برنامج تكريمه في الدورة الـ14 التي انطلقت قبل أيام، وتحمل اسم "الكاتب المسرحي المصري".

وأدار الندوة رئيس المهرجان الفنان يوسف إسماعيل، وشهد اليوم الثالث من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، جلستين ضمن المحور الفكري، وندوتين ضمن ندوات المكرمين على هامش المهرجان، فضلا عن 5 عروض مسرحية.

وبدأت أولى فعاليات اليوم بإقامة الجلسة الأولى من الساعة 11 صباحا إلى 1 ظهرا، وتضمنت ثلاثة محاور الأولى "دور الترجمة في النهضة المسرحية" ويتحدث فيها الدكتور مصطفى رياض، والثانية "نجوم الاقتباس في المسرح المصري من الرواد حتى مطلع الألفية الجديدة" ويتحدث فيها الدكتور عمرو دوارة، والثالثة تحت عنوان "التمصير في المسرح المصري من الرواد إلى المسرح المعاصر" ويتحدث فيها الدكتورة نجوى عانوس.

وأقيمت الجلسة الثانية من الساعة 1:30 ظهرا إلى 3 عصرا، وتضمنت محورين، الأول تحت عنوان "الكاتب المسرحي من المقاومة والواقعية الاشتراكية إلى ما بعد النكسة" ويتحدث فيها كلا من الدكتور سمير الخطيب، والدكتور ياسر علام، والمحور الثاني بعنوان "محور استلهام التراث" ويتحدث فيها الناقد أحمد خميس، والدكتورة سامية حبيب.