شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى أبو زيد تُصور "دليلك الذكى للطلاق" وتدخل "بيت المعادى والغرفة 207" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة إنجى أبو زيد حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، حيث تشارك في بطولة 3 مسلسلات جديدة تعود بها إلى الدراما بعد غياب عامين، اذ كان آخر عمل شاركت به مسلسل "زودياك" مع المخرج محمود كامل والذى تم عرضه في عام 2019 وشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب.



انجى ابو زيد

وتصور انجى أبو زيد حالياً دورها في مسلسل "دليلك الذكى للطلاق" من 45 حلقة، والمأخوذ عن المسلسل الأمريكي Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه فى 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء، والعمل بطولة انجى المقدم، عمر الشناوى، هيدى كرم، سالى شاهين، صدقى صخر، جيهان الشماشيرجى وإخراج مصطفى أبو سيف.

وتدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعًا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، بينما تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، بينما تواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدي.



الفنانة انجى ابو زيد

وانضمت انجى أبو زيد مؤخراً إلى أبطال مسلسل "بيت المعادى" من 12 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية، وتبدأ تصوير دورها الأسبوع المقبل، حيث تظهر خلال فترة الستينات لاسيما وأن العمل يعتمد على التنقل بين أكثر من فترة زمنية، وهو بطولة كندة علوش، إنجى المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، تارا عماد، انجى كيوان، شريف حافظ، سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.

وتستعد انجى للمشاركة في بطولة مسلسل ثالث وهو "الغرفة 207" من 10 حلقات للعرض على احدى المنصات الرقمية، وهو بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، ومجموعة من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.