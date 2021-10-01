شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تتعاون مع عزيز الشافعى بأغنيتين في ألبوم "أنا ماما" بتوقيع توما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الملحن والشاعرعزيز الشافعي، مع الفنانة مي كساب في أغنيتين في ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "أنا ماما"، سواء بالكلمات أو الألحان، ومن توزيع توما، والاغنتين يحملان اسم "يا مسافر"، و "قطة".

وعبرت الفنانة مي كساب عن سعادتها باحتفال زوجها مطرب المهرجانات أوكا بنجاحها في دورها في حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل زى القمر، ونشرت مي كساب صورة لها مع زوجها أوكا على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهما يحتفلان بتورته بنجاح دورها في المسلسل.

ووجهت الفنانة مي كساب رسالة خلال احتفالها مع زوجها بنجاح دورها قائلة: "العوض مش بس في الجواز العوض في الرزق والصحة والنجاح والأولاد والأهل والأصدقاء كل ده عوض من الدنيا ومنحة من رب العالمين، عوضنا لو احنا اللي بنختاره لنفسنا أكيد أكيد مش هيكون في حلاوة النصيب اللي ربنا شايلهولنا بعدين بس إحنا مستعجلين عليه".

وكانت قناة cbc عرضت حكاية "عقبال عوضك" من الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" السبت الماضى، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، وشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.