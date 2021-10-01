شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى دكتورة فى فيلم "حامل اللقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث فيلم "حامل اللقب"، فى دور دكتورة وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية مع الفنان هشام ماجد وتتوالى الأحداث بينهما، والعمل يشارك فيه محمد سلام ، ويدورالعمل فى إطار كوميدى، من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحى.

ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية.

يذكرأن هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.

من ناحية أخرى تشارك دينا الشربينى فى مسلسل لبنانى يحمل عنوان "الزيارة"، حيث بدأت تصوير مشاهدها الفترة الماضية، والعمل من بطولة كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمى نوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وإخراج وإخراج أدولفو مارتينيز.