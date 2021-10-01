السبت.. الفلسطينية بانه تستعد لإحياء حفلا في أوبرا دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة الفلسطينية بانه لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في الإمارات، تطل خلالها على مسرح أوبرا دبي، في تمام الثامنة مساء السبت المقبل.

وتضع بانه لمستها الغنائية في احتفالية أوبرا دبي العالمية بالفنان الأسطوري فرانك سيناترا Sinatra، عبر حفل أوركسترالي ضخم يضم أكثر من 25 موسيقي عالمي مع عدد من المطربين الضيوف.

وتغني بانه توليفة من أشهر الأغاني، مثل "Fever" و"Too Damn Hot" و "Diamonds are a girls best friends".

كما تأتي هذه الحفلة في ختام جولة بانه الغنائية الجديدة في موسم الصيف في العالم العربي، التي استهلتها بأولى حفلاتها في مصر، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان "هي الفنون" في الجامعة الأمريكية.

وتواجدت بانه الفترة الماضية في القاهرة لتسجيل أجدد أغنياتها "مجنونة"، التي تعود خلالها للغناء باللهجة المصرية بعد النجاح الجماهيري الذي لاقى آخر أغانيها المصرية "صاحية رايقة"، وتتعاون بانه خلال "مجنونة" مع الملحن عمرو الشاذلي والشاعر عمرو المصري والموزع سامي الأمير والمنتج المنفذ ماجد سليمان وتسجيل الصوت مع مودي.

بانه مطربة فلسطينية الأصل تستقر في البحرين، وبدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ أربع سنوات، وحققت نقلة نوعية في رحلتها الفنية بتعاقدها رسميا مع شركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط، التي تولت مهمة توزيع وإنتاج أغانيها منذ عام، تزامنا مع ظهور ألبومها الأول "شو بنا"، والذي ضم في جعبته سبع أغاني، من بينها "شو حلو نحنا" و"عكس الشي" و"عالبال".