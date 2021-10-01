العروسة طالق.. مصطفى حجاج يكشف ماحدث في أغرب زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

روى المطرب مصطفى حجاج، أغرب وأطرف المواقف التي تعرض لها، خلال مشواره الفني.

وقال حجاج خلال لقائه ببرنامج "أبلة فاهيتا" على قناة أون، إن الموقف كان أثناء حضوره حفل زفاف.

وأوضح أنه والمعازيم فوجئوا بالعريس، يقف في الكوشة ويطلب المايك ليتكلم.

وفاجأ العريس، الحاضرين، بقوله "طيب يا جماعة إحنا متشكرين ليكوا جدا.. والعروسة طالق طالق طالق".

وحسب تعبير مصطفى حجاج، فإن الفرح انقلب في هذه اللحظة إلى معركة.

مصطفى حجاج، أحد أبرز المطربين الشعبيين في الساحة الغنائية المصرية، وقدم عددا كبيرا من الأغنيات الناجحة. ويتمسك حجاج باللون الشعبي، ويرفض الانحراف وراء موجة غناء المهرجانات.