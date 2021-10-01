شكرا لقرائتكم خبر عن مين اصطاد التانى؟.. إجابة صادمة من نيللى كريم لزوجها هشام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة نيللى كريم وزوجها بطل الإسكواش هشام عاشور وأخيه رامى عاشور ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة cbc .

وجوابا على سؤال من اللى اصطاد التانى؟ ردت نيللى: "أنا مكانش فى دماغى خالص" فانزعج هشام من إجابتها لترد: "أنا بصيت على إنستجرام بتاعه وقلت له أنت لذيذ".

وعن كواليس زواجهما قالت نيللى كريم: "احنا كنا فى الساحل، جمال العدل كلمنى، قال لى: حد شافكوا ماسكين إيدين بعض، مفيش داعى الناس تقول حاجة عليكى"، ورد هشام قائلا: ما أنا بقولك تعالى نتجوز".

وظهر هشام بصحبة شقيقه بطل الاسكواش رامى عاشور فى جزء خاص من الحلقة، تحدثا فيه عن رحلتهما فى عالم الاسكواش من البداية حتى الفوز بعدد كبير من بطولات العالم التى حققها رامى، فى حين احتل هشام الترتيب الـ11 عالميا قبل اعتزاله اللعبة.