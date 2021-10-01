شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: حبيت الاسكواش بعد زواجى من هشام.. وعمرى ما اتبسطت كدة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة نيللى كريم وزوجها بطل الإسكواش هشام عاشور وأخيه رامى عاشور ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناةcbc .

وسألت منى الشاذلى هشام عاشور حول دور نيللى كريم فى مسلسل "ضد الكسر" لكنه لم يعرف الإجابة، وعلقت نيللى: "أحسن حاجة إنه مش عارفنى كويس كممثلة".

وقالت نيللى كريم خلال الحلقة: "أنا وهشام مكناش عايزين نعمل فرح، قلنا نكتب الكتاب بحضور 10 أفراد ونسافر أمريكا، قعدنا نحسبها وصلنا لـ 18 شخصا، بعد كدة ناس عرفوا كلمونى وقالوا لى: إحنا جايين، وفجأة الخبر اتنشر".

وأضافت نيللى كريم: "عمرى ما اتبسطت كدة فى حياتى، وحبيت الاسكواش قوى بعد زواجى من هشام، لعبة صعبة محتاجة ذكاء ولياقة".