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نيللى كريم: حبيت الاسكواش بعد زواجى من هشام.. وعمرى ما اتبسطت كدة فى حياتى

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القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة نيللى كريم وزوجها بطل الإسكواش هشام عاشور وأخيه رامى عاشور ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناةcbc .

وسألت منى الشاذلى هشام عاشور حول دور نيللى كريم فى مسلسل "ضد الكسر" لكنه لم يعرف الإجابة، وعلقت نيللى: "أحسن حاجة إنه مش عارفنى كويس كممثلة".

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وقالت نيللى كريم خلال الحلقة: "أنا وهشام مكناش عايزين نعمل فرح، قلنا نكتب الكتاب بحضور 10 أفراد ونسافر أمريكا، قعدنا نحسبها وصلنا لـ 18 شخصا، بعد كدة ناس عرفوا كلمونى وقالوا لى: إحنا جايين، وفجأة الخبر اتنشر".

وأضافت نيللى كريم: "عمرى ما اتبسطت كدة فى حياتى، وحبيت الاسكواش قوى بعد زواجى من هشام، لعبة صعبة محتاجة ذكاء ولياقة".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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