شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عاشور: قرار زواجى من نيللى كريم استغرق 3 ثوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل بطل الإسكواش هشام عاشور وأخيه رامى عاشور ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة cbc ، وخلال اللقاء فاجأتهما منى الشاذلى بدخول نيللى كريم الاستوديو خلال أدائهما إحدى الأغانى.

وعرضت منى الشاذلى خلال الحلقة مشاهد من حفل زفاف نيللى كريم وهشام عاشور، خاصة حين فاجأهما رامى عاشور بأغنية بصوته خلال حفل الزفاف.

وقال هشام عاشور خلال الحلقة: "جوازى من نيللى كريم قرار أخد 3 ثوان، هي دايما جميلة وبتشجعنى، وبخاف عليها عشان طيبة مكنتش أعرفها قبل كدة".

وقص عاشور كواليس أول لقاء بينهما قائلا: "فى 2017 شفتها فى مهرجان فى نيويورك بأمريكا ومتكلمناش خالص، ومتصورتش معاها".

وعن كواليس ليلة الزفاف، كشف هشام عاشور: "يوم الفرح نزلت البسين قبل كتب الكتاب، وفجأة المأذون جه بدرى، خدت دش ولبست وكتبنا الكتاب"، وتابع: "مخوفتش أدخل دائرة الضوء بعد زواجى من نيللى كريم، أنا نيتى ونيتها كانت سليمة ، فتوكلنا على الله".