شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عبد الله مشرف عن اعتزاله : مفيش فنان بيعتزل.. وبيجيلى شغل كتير وبختار المؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان عبد الله مشرف، على خبر اعتزاله الفن، وقال المنشور الذي نشره على "فيسبوك" تم تداوله على محمل الفن، مؤكدا أن الفنان الحقيقي لا يعتزل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "الشغل مبقاش زي زمان من بعد كورونا، الشغل بقى قليل على الكل، وبيتعرض عليا شغل كتير، وأنا مش بيهمني الدور صغير ولا كبير، ولكن بيهمني تأثير الدور على الناس، وليا أدوار صغيرة الناس حباها، والحاجة اللي بتدخل قلبي بعملها".