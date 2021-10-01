شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يشوق جمهوره بعمل جديد: "فى لحن مش طبيعى بيحصل وهسميه يا فرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوّق النجم تامر حسني جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي بعمل غنائي جديد يجهز له خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن اللحن الذين يجهز له سيكون لأغنية سيسميها "يا فرحة".



تامر حسنى على انستجرام

ونشر الفنان تامر حسني صورة له وهو يمسك الجيتار على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وشوق جمهوره قائلا: "حالاً في لحن مش طبيعي بيحصل ولسه هألف الكلام بس غالباً الأغنية دي هسميها (يا فرحة) وربنا يوعد كل حد فيكم بالفرحة اللي مستنيها".



تامر حسنى

وكان النجم تامر حسنى أحيا حفلا رفع شعار كامل العدد، داخل كلية تجارة جامعة الإسكندرية، وذلك بعد يومين من تألقه بحفل تخرج كلية آداب جامعة الإسكندرية أيضاً، حيث كان على موعد مع الجمهور هناك مرتين متتاليتين في أقل من أربعة أيام.

وغنى تامر خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه مثل "صعبة" وغيرها من الأغانى ممن أثارت تفاعلاً كبيراً مع المتواجدين من جمهوره.

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وتدور أحداثه حول حسن، الذى يُصاب إصابة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.