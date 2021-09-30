إيرادات الأربعاء.. "ماكو" الثاني و"30 مارس" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 9 أفلام، هي: "عروستي"، "30 مارس"، "ماكو"، "200 جنيه"، "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام التسعة مجتمعة أمس الأربعاء 29 سبتمبر إيرادا بلغ 756 ألفا و83 جنيها، موزعة على النحو التالي..

عروستي

احتل فيلم "عروستي" صدارة قائمة إيرادات الأفلام المتنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، وحقق 272 ألفا و242 جنيهًا.

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.

ماكو

فاز بالمركز الثاني فيلم "ماكو" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 126 ألفًا و725 جنيها.

"ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي .

الإنس والنمس

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 123 ألفا و115 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

العارف

في المركز الرابع يأتي فيلم "العارف- عودة يونس"، والذي حقق إيرادا قُدر بـ74 ألفا و180 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

موسى

وجاء في المركز الخامس فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 52 ألفًا و791 جنيها.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.

200 جنيه

وذهب المركز السادس لفيلم "200 جنيه"، بعد تحقيقه 42 ألفا و874 جنيهًا.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، دينا فؤاد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز السابع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 33 ألفا و359 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

احتل المركز الثامن فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 23 ألفا و445 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.

30 مارس

وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "30 مارس"، الذي بلغ إيراده أمس 7 آلاف و352 جنيها.

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندا موسى، تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.