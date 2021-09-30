نجوم الأغنية عن "إكسبو دبي": مشاركتنا تشريف والحدث جسر لاحتضان الثقافات والحضارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضاف تليفزيون دبي، مساء اليوم الخميس، عددا كبيرًا من نجوم الموسيقى والغناء المشاركين في افتتاح الحدث المنتظر "إكسبو 2020 دبي"، للحديث عن أهميته، ومن بينهم:

محمد عبده

قال "فنان العرب" محمد عبده: "2020 إكسبو دعمها الشيخ محمد بن راشد بكل قوة، تنافس جميع الاكسبوهات في العالم، كنت قد شاركت في كندا والصين من خلال إحياء ليالي غنائية، ولكن لأول مرة أكون مشارك في افتتاح الحدث في بلدي الثاني الإمارات".

أحلام

أمام الفنانة أحلام فأعربت عن سعادتها بالمشاركة في الحدث: "هذه مشاركة اعتبرها تشريف كبير في مسيرتي وتشريف إني أمثل بلادي في حدث عظيم مثل حدث إكسبو، وسعيدة وفخورة إن بلادي الإمارات تستضيف هذا الحدث الكبير".

وتابعت "كلكم أعطوا دعم لإكسبو، عيال زايد ما بتقصرون كلنا ما راح نقصر وأكيد العالم كله راح يحتفل، تعالوا الإمارات ودبي شوفونا إننا فخورين باستضافة حدث عالمي عظيم إكسبو دبي".

ميسا قرعة

وشاركت الفنانة اللبنانية ميسا قرعة، في الاحتفالية الفنية، وأكدت أنها كانت متحمسة للخروج الحدث إلى النور بعد فترة انتظار طويلة "حدث صار لنا زمان منتظرين وكتير متحمسة انه بيصير، حقيقة الحدث يستقطب الدول من كل أنحاء العالم، وهو بمثابة الجسر لاحتضان كل الحضارات والثقافات كتير متحمسة ولي الشرف اني أشارك فيه".

وعن إطلالتها قالت "الفستان مستوحى من قبة الوصل وشعار إكسبو، ومن الهوية بتاعة اكسبو فيها شيء من الجو المعاصر ومن ثقافة الإمارات حبيت استوحى من هذا الجو".

ألماس

الفنانة الإماراتية الشابة ألماس، عبرت عن سعادتها بإشادة الفنان حسين الجسمي بها، بعدم مشاركته الغناء اليوم، وأوضحت "الفنان حسين الجسمي فناني المفضل وشهادته أعتز فيها وايد، جدا سعيدة اني جاتني فرصة اشتغل معاه ومع حفظ الألقاب الفنان القدير محمد عبده وأحلام وكتير من الفنانين من مختلف الدول شيء يفوق السعادة".

نبيل شعيل

وقال الفنان الكويتي نبيل شعيل "سعداء جدا بوجود الحدث في دولة خليجية ننتمي لها، فنحن مجتمع واحد كويتيين والإمارات، الحدث يدمج شركات معينة ينتج عنها شيء اقتصادي كبير يعود بالنفع على المواطن الخليجي ولأهالي الإمارات وهناك بلدي الكويت مشاركة في اكسبو بجزء من الفعاليات، أتمنى يكون فيه مشاركة واستفادة من هذا الشيء لتحسين الاقتصاد خاصة بعد جائحة كورونا التي اثقلت على كاهل جميع الدول في العالم كله، وأتمنى تكون انطلاقة جديدة لحياة جديدة ومستقبل واعد".