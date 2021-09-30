عمرو رمزي يعلن وفاة والدته عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان عمرو رمزي، مساء اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، خبر وفاة والدته.

وكتب عمرو "أمي في ذمة الله"، وتلقى عددا كبيرًا من التعليقات من أصدقاء ومتابعين حرصوا على مواساته. وقام بتغيير صورة البروفايل الخاصة به، إلى صورة ضمت الآية القرآنية الكريمة "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

ولم يكشف عمرو عن موعد ومكان تشييع جثمان والدته.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو رمزي، كان مشاركته في مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال.