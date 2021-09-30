تعرف على جوائز مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الإسكندرية السينمائي الـ٣٧

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

اختتم مساء اليوم الخميس، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، فعاليات دورته السابعة والثلاثين، بحفل إعلان الجوائز.

ففي مسابقة أفلام الطلبة، حصد جائزة الفيلم التسجيلية لـ"آخر رجال ريفيرا".

ونال جائزة فيلم الرسوم المتحركة لـ"مانيكان".

وفي جوائز الفيلم الروائي، حصد "يمكن نسي" الجائزة الأولى، ونال "حب من طرف آلي" الجائزة الثانية، وكان فيلم "نيجاتيف" صاحب الجائزة الثالثة.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

أقيم مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.