دريد لحام يتسلم وسام عروس البحر المتوسط بالإسكندرية السينمائي الـ٣٧

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

اختتم مساء اليوم الخميس، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، فعاليات دورته السابعة والثلاثين، بحفل إعلان الجوائز.

وتسلم الفنان السوري دريد لحام، وسام عروس البحر المتوسط بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

أقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.