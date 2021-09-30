إدريس الروخ.. أفضل مخرج بمسابقة نور الشريف للفيلم العربي بالإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

اختتم مساء اليوم الخميس، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، فعاليات دورته السابعة والثلاثين، بحفل إعلان الجوائز.

ونال جائزة لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للفيلم العربي، فيلم "المطران"- (سوريا) .

فيما حصد إدريس الروخ جائزة أفضل إخراج عن فيلمه "جرادة مالحة" - (المغرب).

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

أقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.