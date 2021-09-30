لأسباب شخصية.. محمود قابيل يعتذر عن عدم حضور ختام الإسكندرية السينمائي الـ٣٧

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، عن سبب عدم حضور محمود قابيل لحفل ختام المهرجان.

وقالت إدارة المهرجان، قبل إعلان جوائز مسابقة نور الشريف للفيلم العربي التي يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمود قابيل، إن الفنان القدير محمود قابيل اعتذر عن عدم حضور حفل الختام لأسباب شخصية.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

أقيم مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.