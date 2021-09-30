تركي آل الشيخ: مقطع الشيخ زايد بن حمدان يمشي اليوم صنع يومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة تجمعه بالشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

وكتب تركي في تعليقه على الصورة التي شاركها مع جمهوره "مقطع الشيخ زايد بن حمدان يمشي اليوم صنع يومي الحمد لله".

الصورة كان قد نشرها تركي قبل عدة أشهر، معربًا عن سعادته للقاء الشيخ حمدان بن زايد، وعلق: "أتشرف دائمًا بلقاء الأبطال والفرسان والشجعان.. اليوم التقيت بأخي الغالي الشيخ زايد بن حمدان.. الذي أسعد دائمًا برؤيته".

وتابع "من الأشخاص الذين يضعون تفكيري في حالة تركيز وكأني ألعب شطرنج معه.. باختصار إذا شفته أكون سعيد والله يحفظه لبلده ولقيادته وأهله ولأخوه تركي".