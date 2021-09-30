فانيسا بيار نصار لـ”صوت بيروت انترناشونال”: رحلتي مع الكمان بدأت قبل “غوت تالنت”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2021 9:29 مساءً

استطاعت العازفة فانيسا بيار نصار أن تتميز بعزفها على آلة الكمان. وهي التي اشتركت في برنامج الهواة الشهير “ارابس غوت تالنت” قبل خمس سنوات ولاقت حينها استحسان اللجنة والجمهور علماً انها كانت قد دخلت معترك الفن منذ الصغر. وها هي اليوم تصدر كليباً خاصاً بها لاغنية السيدة فيروز “اهواك” من اخراج زوجها كرم نقولا كرم وحالياً هما متوجدان في كردستان العراق من اجل احياء ثلاث حفلات وفي حوارها مع “صوت بيروت انترناشونال” تكشف فانيسا نصار تفاصيل حياتها الفنية حيث قالت “اتواجد حاليا في كردستان من اجل احياء ثلاث حفلات اعراس في مناطق عدة ومنها السيلمانية واربيل كما ان زوجي المخرج كرم كرم لديه تصوير اعلان خاص بسلسلة مطاعم بالشركة التي اتعامل معها في الحفلات وقريباً نعود الى بيروت”.

كما تؤكد انها مطلوبة في حفلات الزفاف بسبب اجادتها في العزف على آلة الكمان والالحان التي ” اعزفها متنوعة بين العربي القديم والجديد والغربي وهذا الامر يخلق جواً من الفرح في اي زفاف اشارك فيه عزفاً بأسلوبي الخاص الذي بات معروفاً اذ انني اتحرك على المسرح واتواصل مع الناس اثناء العزف”.

وبالحديث عن كليب اهواك الذي بدأ عرضه منذ اسبوعين تقول “منذ سنتين قدمت كليب خاص بي بعنوان “fusion” وكل الناس شاهدته لان كرم قام بعرض الزواج علي اثناء التصوير” اما الرسالة التي احبت ان توصلها من خلال كليب “اهواك” فقالت “ان هذه الاغنية للسيدة فيروز وصوتها يمثل لبنان وحبنا له وكان هناك اكثر من هدف ورسالة في هذا العمل والاصداء جيدة جدا الحمد الله وقد تعاونت مع زوجي في وضع الفكرة التي هو عرابها”.

واذا تحدثنا عن مشاركتها في برنامج “ارابس غوت تالنت” منذ خمس سنوات وما هي المحطات البارزة في حياتها المهنية التي سلكتها حتى الان فأشارت ” بدأت العزف على آلة الكمان” وانا في سن صغيرة وعندما بلغت الثانية عشر من عمري اصبحت احيي الحفلات انما لا شك ان مشاركتي في ارابس غوت نالنت كانت محطة مهمة واعطتني شهرة عربية واسعة وقد تبدلت كل حياتي في هذا البرنامج حتى الشخصية منها.

اما عن اهدافها من العزف على آلة الكمان هل هو فقط احياء الحفلات ام لديها مشاريع اخرى فقالت “اتمنى يوماً ما ان احيي حفلة كبيرة يكون فيها خلفي مجموعة من العازفين واقدم استعرضات موسيقية كاملة تحمل توقيعي”.

وبما ان المطربة نجوى كرم هي عمة زوجها والتي كانت عضوا في لجنة برنامج “ارابس غوت تالنت” الذي شاركت فيه وكيف تصف علاقتها بها فتقول فانيسا “علاقتي بشمس الغنية ممتازة وهي حبيبة الجماهير وليست حبيبتي فقط واتمنى ان يحصل تعاون بيننا في المستقبل”.

وبما ان كان لها مشاركة تمثيلية في مسلسل لبناني بعنوان “ذات ليلة” فهل يمكن ان تعيد هذه التجربة عن ذلك اجابت “شاركت في هذا المسلسل قبل ان ادخل واشارك في برنامج “غوت تالنت” وحينها اعجبني الدور لانه كان لعازفة كمان وقد تلقيت اكثر من عرض تمثيلي لكن الادوار لم تنل اعجابي ولا مانع من خوض التجربة مرة جديدة اذا توفر النص الجيد”.

اما المخرج كرم كرم فيقول عن رؤيته لكليب “اهواك” الذي نفذه لزوجته فانيسا نصار “الهدف من هذا الكليب باختيارنا اغنية للسيدة فيروز التي تمثل وطننا وقد حاولت من خلالها ان اضيف الامل ففي المقطع الاول عزفت فانيسا اللحن مع ايقاع غربي ووضعنا في الخلفية كلمة “اهواك” ثم في المقطع الثاني اوحينا بالامل من خلال الالوان التي استعملتها على الحائط واخيراً في المقطع الثالث كان العزف على مقام الحجاز حيث اظهرت حب الوطن عبر التراب اذا هذا الكليب مليء بالرمزية”.