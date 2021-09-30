ماذا قال الفنان الإماراتي حبيب غلوم عن إكسبو 2020 دبي؟

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

قال الفنان الإماراتي حبيب غلوم، إن إكسبو 2020 دبي، فكرته الأساسية هي التقاء الحضارات والثقافات والحوار بينها.



وأوضح حبيب غلوم، بعد الحفل المبهر لافتتاح إكسبو 2020 دبي، أن شعار إكسبو مستوحى من خاتم في منطقة الساروق، مشيرا إلى أنه كان يجسد دور الماضي أثناء تسليم الخاتم للحاضر، الذي جسدته الطفلة.

وأكد أن المتطوعين خلال البروفات كانوا يشعرون بالفخر للعمل على حفل افتتاح إكسبو دبي.

وتابع: "عملنا لأيام طويلة للتحضير لحفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، ونفذنا نحو 10 بروفات كاملة قبل الافتتاح".