شكرا لقرائتكم خبر عن "مرجانة" و"المطران" و"أناطو" تحصد جوائز نور الشريف ومحمود عبد العزيز بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، نتيجة مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، خلال حفل ختام المهرجان، وجاءت كالتالي: ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي قصير لـ«القصر الشرقي» (لبنان)، وحصد فيلم «لا أحد» (رومانيا، إيطاليا) جائزة أفضل فيلم تسجيلي، وذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة بين «وداعا فيسنا»، (سلوفينيا)، و«أحب» (إيطاليا).

أما مسابقة نور الشريف للفيلم العربي فقد جاءت كالآتي: ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ«مرجانة» (المغرب)، ونال جائزة لجنة التحكيم «المطران» (سوريا)، وحصد إدريس الروخ جائزة أفضل إخراج عن فيلمه «جرادة مالحة» (المغرب)، وفاز عبد اللطيف عبد الحميد بجائزة وحيد حامد لأفضل سيناريو عن فيلمه «الإفطار الأخير» (سوريا).

وفي جوائز التمثيل، نال أحمد الأحمد جائزة أحمد زكي لأفضل ممثل عن فيلمه «الظهر إلى الجدار» (سوريا)، وحصدت نادية بوسطة جائزة نبيلة عبيد لأفضل ممثلة، عن فيلمها «الهربة» (تونس).

وذهبت جائزة محمود عبد العزيز لأحد العناصر الفنية غير المذكورة لمدير تصوير فيلم «أناطو» (المغرب) أيوب لحنود، وفاز كاظم فياض عن فيلمه «يوسف» (لبنان) بجائزة أحمد الحضري للعمل الأول أو الثاني.

وافتتح حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، والذى يرأسه الناقد الأمير أباظة ، بالأوبيرت الغنائى "حلم فى فيلم" من إخراج محمد مرسى ، واستعراضات محمد ميزو ، ألحان وتوزيع محمد شحاته ، بطولة بوسى الهوارى ومحمد عوض ، ديكور وليد جابر ، الماده الفيلمية اسلام رضوان ، فيديو مابينج محمد المأمونى ، أشعار شريف حمدى .

وسلم الأمير أباظة رئيس المهرجان النجم السورى دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط، كما تم تسليم درع تكريم المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار خلال حفل الختام .