شكرا لقرائتكم خبر عن "الليالى المظلمة" و "الليل مكاننا" و"كانت الحياة" تحصد جوائز مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، الجوائز، حيث ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ«هذه الليالي المظلمة» (البوسنة)، في حين ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ«الليل مكاننا» (فرنسا)، ونال فينكو مودرندورفر، جائزة أفضل إخراج، عن فيلمه «طريق مسدود» (سلوفينيا).

وذهبت جائزة أفضل سيناريو لفرانسوا لونيل ونيفين سمردزيش عن فيلمهما «هذه الليالي المظلمة» (البوسنة)، وحصد الفنان أحمد الأحمد، جائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم «الظهر إلى الجدار» (سوريا)، في حين نالت بيترا مارتينز جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «هذه كانت الحياة» (إسبانيا).

وذهبت جائزة أفضل العناصر الفنية غير المذكورة، لمصمم أزياء فيلم «أناطو» (المغرب)، في حين حصد فيلم «هذه كانت الحياة» (إسبانيا) جائزة أفضل عمل أول أو ثانٍ، وحصل فيلم «سباحة حرة إلى الجبل الأسود» على تنويه خاص.

وافتتح حفل ختام مهرجان إسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، والذى يرأسه الناقد الأمير أباظة ، بالأوبريت الغنائى "حلم فى فيلم" من إخراج محمد مرسى ، واستعراضات محمد ميزو ، ألحان وتوزيع محمد شحاته ، بطولة بوسى الهوارى ومحمد عوض ، ديكور وليد جابر ، الماده الفيلمية اسلام رضوان ، فيديو مابينج محمد المأمونى ، أشعار شريف حمدى .

وسلم الأمير أباظة رئيس المهرجان النجم السورى دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط، كما تم تسليم درع تكريم المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار خلال حفل الختام .