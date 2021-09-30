شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان عمرو رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت، اليوم الخميس، والدة الفنان عمرو رمزى، مقدم البرنامج الشهير "حيلهم بينهم" الذى قدم عام 2006 واستضاف خلاله أكبر النجوم محققًا شعبية كبيرة وقت عرضه .

وقدم رمزي، مجموعة من الأعمال الفنية أشهرها «فرقة ناجى عطا الله» مع النجم الكبير عادل إمام، وشارك فى مسلسل «عايزة أتجوز» للنجمة هند صبرى، كما قدم العديد من البرامج الكوميدية والسيت كوم وأبرزها «حرمت يا بابا» مع النجم الراحل حسن حسنى.

وظهر عمرو رمزى على شاشة رمضان الأخير بدور الصحفى «عمرو المنياوى» فى مسلسل «المداح»، والذى خاض من خلاله تجربة جديدة مع بطل العمل حمادة هلال.