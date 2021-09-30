الجسمي يقدم أغنية "حي بالشهامة" خلال حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

انطلق، مساء الخميس، حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي من ساحة الوصل في قلب موقع الحدث الدولي.



واستمتع المشاهدون بعروض بصرية وموسيقية وعروض أداء مُبهرة، إذ اجتمعت نخبة من الفنانين المشهورين عالمياً والمواهب الصاعدة معاً في تحفة فنية ترفيهية لا تُنسى تُبث للجمهور في جميع أرجاء العالم.

وقدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية "حي بالشهامة" منفرداً، قبل أن يقود أغنية إكسبو 2020 دبي الرسمية.

وأطلق إكسبو 2020 دبي أغنيته الرسمية التي تحمل عنوان "هذا وقتنا"، والتي تحتفي بالمستقبل وتسلط الضوء على الاعتزاز بثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع بين بلدان العالم بينما تسرد قصة الشعار الرئيسي لإكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل" بلغة الموسيقى العالمية.

قاد الأغنية حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020، ترافقه كل من المغنية وكاتبة الأغاني الإماراتية ألماس، والتي أدرجتها منصة سبوتيفاي في قائمتها لأفضل المواهب النسائية في الشرق الأوسط، إلى جانب المغنية وكاتبة الأغاني اللبنانية الأمريكية المرشحة لنيل جائزة جرامي، ميسا قرعة.

وشارك في الحفل الذي ضم كوكبة من نجوم الفن والغناء في الإمارات والعالم، فنان العرب محمد عبده والنجمة الإماراتية أحلام، التي قدّمت أغنية "في دبي".

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي جولدينج وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانج لانج والفنانة الحائزة على أربع جوائز جرامي أنجيليك كيدجو، والممثلة الحائزة على جائزة جولدن جلوب والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

يبث حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعاً في جميع أنحاء الإمارات ما يمنح الجميع فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائي أينما كانوا.

وكان الجمهور على موعد مع مشاهدة حفل الافتتاح عبر شاشات في مواقع عديدة بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الإمارات، ومتابعة فقرات الحفل كاملة على الهواء مباشرة.

إكسبو 2020 من أولى الأحداث العالمية الضخمة التي تقام منذ تفشي جائحة كوفيد-19، وتستمر فعالياته من الأول من أكتوبر 2021 إلى الحادي والثلاثين من مارس 2022، ليدعو ملايين الزوار للمشاركة في أن نصنع معاً عالماً جديداً أثناء ستة أشهر من الاحتفال بنبوغ البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم، في ضوء توفير الموسيقى قوة لتوحيد المجتمعات والنهوض بها.

ويتوج حفل افتتاح إكسبو 2020 جهود سنوات من الإعداد والتجهيز، ويدشّن 182 يوما من التجارب الغامرة، والفعاليات المؤثرة التي تجسد أفضل ما تقدمه مجالات الفن، والموسيقى، والهندسة المعمارية، والتقنية، والثقافة في جميع أنحاء العالم.