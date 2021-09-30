شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تنتهى من مسلسل "الآنسة فرح" وتواصل تصوير مشاهدها بـ"المماليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش رانيا يوسف، حالة من النشاط الفني، حيث انتهت من تصوير مشاهدها بالجزء الرابع من مسلسل" الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلانى، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة أخرى من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندى.

بينما تصور رانيا يوسف حاليًا مشاهدها في مسلسل "المماليك" استعداداً لعرضه في موسم الشتا وينتمى العمل لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

من ناحية أخرى، عادت النجمة رانيا يوسف، للسوشيال ميديا بعد غياب حيث أطلقت صفحتها الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد إغلاق صفحتها القديمة.