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رانيا يوسف تنتهى من مسلسل "الآنسة فرح" وتواصل تصوير مشاهدها بـ"المماليك"

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القاهرة - سامية سيد - تعيش رانيا يوسف، حالة من النشاط الفني، حيث انتهت من تصوير مشاهدها بالجزء الرابع من مسلسل" الآنسة فرح"، من  بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلانى، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة أخرى من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندى.

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 بينما تصور رانيا يوسف حاليًا مشاهدها في مسلسل "المماليك" استعداداً لعرضه في موسم الشتا وينتمى العمل لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

 

من ناحية أخرى، عادت النجمة رانيا يوسف، للسوشيال ميديا بعد غياب حيث أطلقت صفحتها الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد إغلاق صفحتها القديمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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