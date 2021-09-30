شكرا لقرائتكم خبر عن نجل المنتج محمد حسن رمزى يقدم أغنية إهداء لوالديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صور المطرب الشاب حسن رمزى نجل المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي؛ وشقيق الفنان شريف رمزى والمنتجة شهد رمزي؛ بتصوير كليب جديد يحمل اسم "قولولي"، وهو الكليب الذى يقدمه لوالديه المنتج الكبير ووالدته المنتجة نهاد رمزى .

وكليب "قولولي" هو غناء وكلمات وألحان حسن رمزى وهندسة صوتية طاهر صالح توزيع مشترك بين حسن رمزى وطاهر صالح؛ إضافة إلى ذلك يحاول حسن رمزى العودة إلى الغناء من خلال هذا الكليب الذى يحمل رسائل عن الأب والأم والذكريات معهما .

وقال حسن رمزى فى بيان؛ إن الكليب من فكرة المخرج أحمد عاشور؛ وتمت الاستعانة ببعض الصور الخاصة للعائلة؛ مشيرا إلى أن الكليب سيكون مفاجأة للجمهور؛ وذلك من خلال الكلمات والمزيكا الجديدة التى يقدمها .

وأوضح رمزى قائلا: "الكليب سوف يتم إصداره خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل؛ وهو الكليب السادس له فى مشواره الغنائى بعدما قدم عددا من الكليبات الغنائية المختلفة؛ منها كليب "لازم؛ ودانى؛ يا ويلك؛ وقف بينا الزمان؛ سيرتك".

يذكر أن حسن رمزى هو نجل المنتج محمد حسن رمزى مؤسس غرفة صناعة السينما المصرية ؛ ووالدته هى المنتجة والكاتبة نهاد رمزى التى كتبت قصة فيلم "حب البنات"، بطولة أشرف عبد الباقى وحنان ترك وليلى علوي، كما كان لها تجربة فى الإنتاج من خلال فيلم "الحياة منتهى اللذة" من بطولة حنان ترك ومنة شلبى.