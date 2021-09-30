شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير مسلسل "عنبر 6" بطولة صبا مبارك وسلاف فواخرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مسلسل عنبر 6 من سيناريو العمل، من تأليف هانى سرحان الذى يقود ورشة كتابة تتكون من سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، ويعد العمل معالجة درامية لـهانى سرحان ودعاء عبد الوهاب ويتولى المخرج على العلى إخراج المسلسل المقرر تصويره فى لبنان .



كواليس تصوير عنبر 6

وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن قصص تدور داخل عالم السجون.

"عنبر 6" بطولة صبا مبارك، سولاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون وغيرهم.