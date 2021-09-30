الكينج محمد منير يطير إلى ألمانيا وإسبانيا وسويسرا لإحياء عدة حفلات.. صور

وأحيا النجم محمد منير حفلا فى الإسكندرية 10 سبتمبر الجارى، وذلك بعد آخر حفلاته فى الساحل الشمالى أغسطس الماضى، وهو الحفل الوحيد للكينج بالساحل هذا الموسم، وكان حفل منير من أضخم الحفلات التى أقيمت على المسرح الرومانى.

ممن ناحية أخرى يستعد الكينج محمد منير، لطرح ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم حميد الشاعرى فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد ديو "أكيد" الذى تم تقديمه عام 1986.