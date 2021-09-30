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شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يطير إلى ألمانيا وإسبانيا وسويسرا لإحياء عدة حفلات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر، منذ قليل، الكينج محمد منير مطار القاهرة متجهًا إلى أوروبا وبالتحديد إسبانيا ثم ألمانيا وسويسرا للمشاركة فى عدة حفلات غنائية هناك.
الكينج محمد منير يطير الى ألمانيا وإسبانيا
الكينج محمد منير يطير الى ألمانيا وإسبانيا
وأحيا النجم محمد منير حفلا فى الإسكندرية 10 سبتمبر الجارى، وذلك بعد آخر حفلاته فى الساحل الشمالى أغسطس الماضى، وهو الحفل الوحيد للكينج بالساحل هذا الموسم، وكان حفل منير من أضخم الحفلات التى أقيمت على المسرح الرومانى.
ممن ناحية أخرى يستعد الكينج محمد منير، لطرح ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم حميد الشاعرى فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد ديو "أكيد" الذى تم تقديمه عام 1986.