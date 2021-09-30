شكرا لقرائتكم خبر عن موسى وزكش وعفروتو والصواريخ بنقابة الموسيقيين لتقنين أوضاعهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى كل من مروان موسى ودبل زكش وعفرتو وشاهين وويجز وفرقة الصواريخ اختبارات لجنة القيد بنقابة الموسيقيين، وذلك لتقنين أوضاعهم، إذ يتواجدون حاليا بالنقابة بصحبة منصور هندى رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين والمطرب خالد بيومى عضو المجلس.

يأتى ذلك بعدما أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا صحفيا بعدة قرارات استكمالا لمتابعة ملف مطربى المهرجانات، جاء فيه: "استكمالا لمتابعة نقابة المهن الموسيقية وإصرارًا منها على تنفيذ قرارتها بكل حزم قرر الفنان هانى شاكر ومجلس النقابة الآتى؛ أولا: منع التعامل مع (عفرتو ومروان موسى) حيث إنهما ليسا أعضاء ولم يحصلا على تصاريح الغناء وتحذر من التعامل معهما.

ثانيا: منع التعامل مع (ريشا وكوستا) حيث إنهما ليسا من أعضاء النقابة وغير مصرح لهما بالغناء وقد خالفا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

ثالثا: منع التعامل مع (محمود معتمد) كونه ليس عضوا بالنقابة وخالف قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة، وتبلغ كل الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة.

وفى سياق متصل قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين إن النقابة تدرس تناسب قرار منع الغناء على فلاشة مع مطربي الراب، خصوصا أنهم لا يحتاجون لفرقة موسيقية بصحبتهم وإنما يحتاجون لـ"دي جي" فقط.

وأوضح عامر أن قرار منع الفلاشة والاستعانة بفرقة موسيقية قرار عام ولا يتناسب مع الجميع، وبالتالى ستتم دراسته مع كل لون من الألوان ليتحقق القرار بما يتناسب مع نوع الفن المقدم.

وكان المطرب أحمد سعد أول ضحايا هذا القرار بعد إحيائه حفلاً بالساحل بطريقة البلاى باك وصاحبه 4 فقط من عازفى الإيقاع، وقررت النقابة تغريمه 20 ألف جنيه فقط.