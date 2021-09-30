"هذه الليالي المظلمة" يفوز بجائزة أفضل فيلم بالمسابقة الرسمية بمهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

فاز فيلم "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، بجائزة أفضل فيلم بالمسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٣٧.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

أقيم مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.