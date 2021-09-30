بالفيديو| محمد عبده يشارك الأفريقية إنجيليك كيدجو الغناء في افتتاح "إكسبو 2020 دبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك "فنان العرب" محمد عبده، الفنانة الأفريقية أنجيليك كيدجو، الغناء في افتتاح إكسبو 2020 دبي، وظهر الثنائي في بث مباشر قدمه تليفزيون دبي للحفل، لحظة وصول الأعلام على أنغام الأغنية التي يؤديانها.

ويقول فيها "فنان العرب": "أناشد الإنسان نحن هذا اليوم لا نرضى الانتظار، ليتنا الأمس أخذنا هذا القرار كنا نبحث عن نغم نغني يوحدنا، كنا نبحث عن بطل نثق فيه يجددنا".

وقدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي قبل ساعات من انطلاق فعاليات الحدث المنتظر منذ فترة طويلة، والذي من المقرر أن يستمر من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، أغنية "حي بالشهامة" بالقرب من المقصورة الملكية في ساحة الوصل.

ويرحب الحدث الدولي بزواره على مدى أشهره الستة، التي ستكون احتفالا بإبداعات البشرية وابتكاراتها وتقدمها وثقافاتها. وسيكون الفن والموسيقى أحد الأدوات المهمة التي سيستعين بها الحدث الدولي، بما لها من قوة وقدرة على توحيد شعوب العالم.

كانت الفنانة الإماراتية أحلام، حرصت على حضور الاستعدادات لانطلاق حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي" قبل ساعات من حفلها.

وظهرت أحلام بعباء أنيقة مرتدية الحجاب، وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "من هنا المستقبل، سنبهر العالم، فخورة جدا بدولتي الإمارات وإني جزء من هذا الحدث العظيم".

يذكر أن إدارة معرض "إكسبو 2020 دبي" أطلقت أغنية رسمية خلال الأسبوع الماضي بعنوان "هذا وقتنا"، وتحتفي الأغنية بقصة الشعار الرئيسي لإكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل" بلغة الموسيقى العالمية.