بالفيديو| حسين الجسمي يغني "حي بالشهامة" في افتتاح "إكسبو 2020 دبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي في إحياء افتتاح إكسبو 2020 دبي، قبل ساعات من انطلاق فعاليات الحدث المنتظر منذ فترة طويلة، والذي من المقرر أن يستمر من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.

وقدم حسين الجسمي أغنية "حي بالشهامة" بالقرب من المقصورة الملكية في ساحة الوصل.

ويرحب الحدث الدولي بزواره على مدى أشهره الستة، التي ستكون احتفالا بإبداعات البشرية وابتكاراتها وتقدمها وثقافاتها. وسيكون الفن والموسيقى أحد الأدوات المهمة التي سوف يستعين بها الحدث الدولي، بما لها من قوة وقدرة على توحيد شعوب العالم.

كانت الفنانة الإماراتية أحلام، حرصت على حضور الاستعدادات لانطلاق حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي" قبل ساعات من حفلها.

وظهرت أحلام بعباء أنيقة مرتدية الحجاب، وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "من هنا المستقبل، سنبهر العالم، فخورة جدا بدولتي الإمارات وإني جزء من هذا الحدث العظيم".

وتحيي أحلام الحفل بمصاحبة المطرب الإماراتي حسين الجسمي، الفنان السعودي محمد عبده، الفنانة الإماراتية ألماس، وعدد من النجوم العالميين.

يذكر أن إدارة معرض "إكسبو 2020 دبي" أطلقت أغنية رسمية خلال الأسبوع الماضي بعنوان "هذا وقتنا"، وتحتفي الأغنية بقصة الشعار الرئيسي لإكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل" بلغة الموسيقى العالمية.