انطلاق تصوير "القاهرة- مكة" لـ منى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلق اليوم الخميس 30 سبتمبر، تصوير فيلم "القاهرة- مكة" للمخرج هاني خليفة، وبطولة الفنانة منى زكي، بعد فترة طويلة من الإعلان عن المشروع.

الفيلم إنتاج مشترك بين فيلم كلينك (محمد حفظي)، Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures، من تأليف محمد رجاء، ويشارك في البطولة: محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء.

أحداث الفيلم تبدأ قبل أيام من سفر امرأة ذات ماض سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها تجد نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعوداً، أو نزولاً.