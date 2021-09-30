بالصور.. أحلام تظهر بالحجاب في معرض "إكسبو 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت النجمة الإماراتية أحلام، على حضور الاستعدادات لانطلاق حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي" قبل ساعات من حفلها.

وظهرت أحلام بعباء أنيقة مرتدية الحجاب، وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "من هنا المستقبل، سنبهر العالم، فخورة جدا بدولتي الإمارات وإني جزء من هذا الحدث العظيم".

وتحيي أحلام الحفل بمصاحبة المطرب الإماراتي حسين الجسمي، الفنان السعودي محمد عبده، الفنانة الإماراتية ألماس، وعدد من النجوم العالميين.

يذكر أن إدارة معرض "إكسبو 2020 دبي" أطلقت أغنية رسمية خلال الأسبوع الماضي بعنوان "هذا وقتنا"، وتحتفي الأغنية بقصة الشعار الرئيسي لإكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل" بلغة الموسيقى العالمية.