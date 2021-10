8 حقائق لا تعرفونها عن “جيم كاري”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 07:25 مساءً - منذ إصدار فيلمه الشهير الذي حقق نجاحاً خيالياً عام 1994 ” Ace Ventura: Pet Detective “، أصبح للممثل والكاتب الهزلي جيم كاري تأثيراً خاصاً في صناعة الأفلام. بصفته كوميديًا، قام كاري بتحقيق نجاحات هائلة وعالية المستوى مثل فيلم “The mask” عام 1994، مع بعض الأفلام الدرامية الجادة مثل فيلم “Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ في عام 2004.

في الآونة الأخيرة ظهر في “Kidding” على شوتايم، كما يشارك حاليًا العديد من صوره على Twitter.

فيما يلي 8 حقائق لا تعرفها عن جيم كاري، نشرها موقع “mentalfloss” وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”

1- ألهمه والده للعمل في مجال الكوميديا الارتجالية.

ولد جيم كاري في 17 يناير 1962 في نيوماركت، أونتاريو، كندا. كان لديه موهبة مبكرة في الفكاهة وكان يؤدي بشكل متكرر للترفيه عن أسرته، بما في ذلك والده بيرسي. كان بيرسي هو الذي شجع كاري على بذل جهد احترافي لإيجاد منفذ لطاقته الإبداعية. (في المدرسة الابتدائية، تفاوض معلمو كاري معه لمنعه من الهروب في الفصل من خلال وعده بـ 15 دقيقة متواصلة في نهاية كل يوم ليقوم بالأداء.)

كتب كاري ووالده عرضاً قال عنه كاري لاحقًا بأنه كان “مبتذلاً” وكان أول ظهور له في سن ال 15 في نادي Yuk Yuk في تورنتو.

تعرض كاري للمضايقات والسخرية من قبل مالك النادي مارك بريسلين وكان منزعجًا جدًا من التجربة لدرجة أنه لم يعد لمدة عامين. بدلاً من ذلك، التفت إلى الكوميديا في نيويورك واستطاع أن ينال فرصة في برنامج “عرض اليوم مع جوني كارسون” في سن ال 21.

2- تعرض جيم كاري لهجوم من قبل حشود في نوادي الكوميديا.

جذب كاري العديد من الناس بسبب تقليده لبعض المشاهير مثل جيمي ستيوارت وكلينت إيستوود، لكن هذه المهارة كانت غير مرضية لكاري وتوقف عن القيام بها في وقت مبكر نسبيًا في حياته المهنية.

نتيجة لذلك، غالبًا ما شعر الأشخاص الذين جاءوا لرؤية كاري وهم يتوقعون تقليده للآخرين بالإنزعاج لأنهم صادفوا المزيد من الكوميديا التجريبية، مثل الزحف داخل البيانو والبقاء هناك خلال تأدية مجموعة هزلية أخرى.

وفقًا لكاري، أدت خيبة الأمل هذه في بعض الأحيان إلى العنف: “في بعض الليالي كان الأمر أشبه حرفياً بالمعركة يداً بيد بينما وقفت أحاول الدفاع عن نفسي لما كنت أفعله. كان الناس يصرخون في وجهي لقيامي بعملي القديم وفي الواقع يغضبون مني.” أحيانًا قال كاري أنه أُجبر على الدفاع عن نفسه بزجاجة بيرة مكسورة. وقال إنّ هذا جعله ” مرتاحاً للعملية الإبداعية.”

3- أول فيلم لجيم كاري كان فيلماً تلفزيونياً بعنوان “RubberFace”.

في عام 1981، تم إعطاء كاري أحد أدواره الرئيسية الأولى في التمثيل كبطل في فيلم تلفزيوني بعنوان “Introducing Janet “. في بثه على هيئة الإذاعة الكندية (CBC)، يرى الفيلم كاري البالغ من العمر 19 عاماً يلعب دور كوميدي طموح يدعى توني ماروني الذي يصادق امرأة (أداه غلاسبورج) تعاني من انعدام الأمن.

في ذلك الوقت قال كاري إنه من غير المعتاد بالنسبة له تمثيل دور ممثل كوميدي كان سيئاً في التقليد في حين كان هو في الواقع جيداً جداً في ذلك. في عام 1995، تم إصدار الفيلم للاستخدام المنزلي تحت عنوان Rubberface لمحاولة الاستفادة من شهرة كاري المكتشفة حديثاً.

4- زملاء جيم كاري لم يصدقوا أنّ ايس فينتورا سيكون ناجحاً.

بعد فترة قصيرة كمقدم رئيسي في المسرحية الهزلية The Duck Factory and parts على قناة NBC عام 1984، وبعد فيلم Once bitten عام 1985، و Peggy sue got married عام 1986، استطاع كاري في أوائل عام 1990 دخول عالم التمثيل كعضو في سلسلة الكوميديا fox sketch الناجحة في Living Color.أدى هذا النجاح إلى دور البطولة في فيلم Ace Ventura: Pet Detective لعام 1994. في حين تبين بعد ذلك أنّ الفيلم حقق نجاحاً كبيراً، كان على كاري أن يتحمل القليل من المضايقات من زملائه النجوم المشاركين في هذا الفيلم.

وقال كاري لصحيفة هوليوود ريبورتر في عام 2018:” كان ديفيد ألين جرير يخرج إلى الجمهور ويقول: “جيم، سيقوم بعمل فيلم بعنوان Ace Ventura: Pet Detective”. “دعونا نتمنى له التوفيق في ذلك.” وكان الجميع يسخرون مني، كانوا يصفقون ويضحكون علي.” ولكن بحلول نهاية عام 1994، سجل كاري ثلاث نجاحات ضخمة على التوالي، بما في ذلك Ace Ventura وThe Mask وDumb And Dumber. حيث تلقى على هذا الأخير 7 ملايين دولار.

5- لم يكن تومي لي جونز لطيفًا مع جيم كاري في فيلم Batman forever

في عام 1995، ظهر كاري بدور Riddler في Batman Forever. كان نجمه المشارك تومي لي جونز، الذي صور هارفي دنت “ذو الوجهين”. كان جونز يجامل كاري في الصحف، فقد أخبر رولينج ستون أن كاري كان ” رجلاً جيداً ومتواضعاً وملهماً إلى حد ما في جرأته في تلك الشخصية.”

ولكن بشكل شخصي، يبدو أنّ جونز كان أقل إعجاباً بكاري. بحسب كاري، أخبره جونز في وقت مبكر من الإنتاج أنه يكرهه. “هذا ما دفع كاري لاحقاً إلى ملاحظة أنه” من حين لآخر، هناك دائماً شخص يعجبك ولكنه يبادلك بالكره الشديد”.

6- أثر فيلم Eternal sunshine of the spotless mind على سلامة جيم النفسية.

أثناء تصوير فيلم Eternal Sunshine Of The Spotless Mind في عام 2004، كان كاري، الذي يلعب دور رجل يحزن على خسارة علاقته والتفكير في مسح ذاكرته للتخفيف من حدة ذلك، قد عانى للتو من خسارة حقيقية.

كان هذا مفيداً على ما يبدو للمخرج ميشيل غوندري، الذي قال لكاري حينها، “رجاءً ابق متألماً ” للحصول على أداء مؤثر أكثر. ويعتقد كاري أيضاً أنّ غوندري كان يفتش لاستقطاب ممثلات في الفيلم يشبهن حبيبته السابقة “لمجرد العبث برأسه”، على الرغم من أن غوندري لم يؤكد ذلك أبداً.

7- ظهر جيم كاري على طابع بريدي.

في عام 2014، كان كاري واحداً من بين العديد من الكوميديين الذين قدموا مجموعة خاصة محدودة من الطوابع البريدية الصادرة عن Canada Post. تضمن الإصدار كاري ومايك مايرز وكاثرين أوهارا وأوليفييه غيموند ومارتن شورت. استلهمت المجموعة من نجاح طابع بريدي يضم الممثل الهزلي الراحل جون كاندي في عام 2006.

8- كتب جيم كاري كتاباً للأطفال.

في عام 2013، أصدر كاري، How Roland Rolls، وهو كتاب للأطفال عن موجة محيطية تدعى Roland الذي انزعج من عواقب الوصول إلى الشاطئ أخيراً وما إذا كان ذلك قد يعني نهاية وجوده. كتب كاري الكتاب ونظم مفهوم الفن فيه؛ في حين قام الفنان روب ناسون بإعداد الرسومات التوضيحية للكتاب.