إليكم موعد طرح أغنية عمرو دياب الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 07:25 مساءً - منذ 59 دقيقة

يستعد الفنان المصري عمرو دياب لطرح أغنية جديدة في منصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل تحمل عنوان: “أذواق”، والتي كان قد بدأ الحملة الدعائية لها منذ إسبوعين، ومن المقرر أن تكون أول single له بعد الموسم الصيفي.

وكان قد أعلم عمرو دياب عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل رقم 34 نسبة إلى تاريخ ميلاد والدته كتعبير عن حبه لها.

يذكر أن عمرو كان قد أطلق هذا الصيف ثلاث أغاني هي “الدنيا بترقص”، ” إتقل “و”أحلى ونص” ويواصل إستعداده لإطلاق ألبوم جديد.