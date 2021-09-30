شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمر عبد العزيز: ما ينفعش أشتغل مع كريم ابن أخويا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حل المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، ضيفا على تلفزيون الخليج 365، وذلك عقب تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ 37 ، والذى يترأسه الناقد الأمير أباظة.

وقال المخرج عمر عبد العزيز فى حواره: "هذه الدورة من المهرجان كان هناك اهتمام كبير بالمخرجين، واتمنى فى الدورة القادمة أن يكون هناك اهتمام بالمصورين ومهندسى الديكور، والرجال الذى يقفون خلف الكاميرات، وبالطبع أشكر إدارة المهرجان على هذا التكريم الذى سعدت به، وسعيد أيضاً بأن تلك الدورة تحمل اسم المخرج الكبير على بدرخان أخى وصديقى".

وأضاف المخرج عمر عبد العزيز قائلا: التكريم للفنان يعنى شكره على رحلته الفنية الطويلة، وهذا التكريم يجعلنا نتذكر أول عمل قمت به، وبزملائنا الذين عملنا سويا، وبالفنانين الذين رحلوا عنا ، فالمهرجانات تعمل على إعادة الذكريات يعنى بمثابة "شحن بطارية.

وبسؤاله عن عدم التعاون بينه وبين إبن أخيه النجم كريم عبد العزيز، قال عمر عبد العزيز :"الأجيال تنشأ سويا ومن حقهم أن يعملوا سويا، فأنا فى بدايتى كان معى الفخرانى ومحمود عبد العزيز ونجوم أخرين من هذا الجيل، واتمنى أن يشارك كريم عبد العزيز المخرج محمد ياسين ابن أختى وابن عمته فى نفس الوقت فى فيلم، وهذا جيل قريب من بعضه.

وعن أقرب الأفلام لقلبه قال المخرج عمر عبد العزيز:"هنا القاهرة" من بطولة محمد صبحى وسعاد نصر، كان فيلم مرهق، لأنه تصويره بالكامل كان فى شوارع القاهرة، و"يارب ولد"، و"فرحان ملازم أدم"، وفيلم لم ينجح بطولة عزت العلايلى اسمه "البنديرة"، ولكنى أحبه، وهناك فيلم يعشقه الجمهور أسمه "تجيبها كدة تجيبها كدة هى كدة"، وكنت أجرب أمر جديد فيه ونجح نجاح غير عادى، ولكنى لم أستطع أن أقول أنه فيلم منضبط.