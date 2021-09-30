شكرا لقرائتكم خبر عن مروان موسى ودبل زكش وعفرتو وشاهين وويجز يخضعون حاليًا لاختبارات الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، لـ الخليج 365، أن مروان موسي ودبل زكش وعفرتو وشاهين وويجز وفرقة الصواريخ يخضعون لاختبارات لجنة القيد بنقابة الموسيقيين، وذلك لتقنين أوضاعهم.

يأتي ذلك بعدما أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا صحفيا بعدة قرارات استكمالا لمتابعة ملف مطربى المهرجانات، جاء فيه "استكمالا فى متابعة نقابة المهن الموسيقية وإصرارًا منها على تنفيذ قرارتها بكل حزم قرر الفنان هانى شاكر ومجلس النقابة الآتى..

أولا: منع التعامل مع (عفرتو ومروان موسى) حيث إنهما ليس أعضاء ولم يحصلا على تصاريح الغناء وتحذر من التعامل معهما.

ثانيا: منع التعامل مع (ريشا وكوستا) حيث إنهما ليس من أعضاء النقابة وغير مصرح لهما بالغناء وقد خالفا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

ثالثا: منع التعامل مع (محمود معتمد) كونه ليس عضوا بالنقابة وخالف قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة، وتبلغ كل الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة.

وفى سياق متصل قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين إن النقابة تدرس تناسب قرار منع الغناء على فلاشة مع مطربي الراب، خصوصا وأنهم لا يحتاجون لفرقة موسيقية بصحبتهم وإنما يحتاجون لدي جي فقط.

وأوضح عامر أن قرار منع الفلاشة والاستعانة بفرقة موسيقية قرارعام ولا يتناسب مع الجميع، وبالتالي سيتم دراسته مع كل لون من الألوان ليتحقق القرار بما يتناسب مع نوع الفن المقدم.

وكان المطرب أحمد سعد أول ضحايا هذا القرار بعد إحيائه حفلاً بالساحل بطريقة البلاى باك وصاحبه 4 فقط من عازفى الإيقاع، وقررت النقابة تغريمه 20 ألف جنيه فقط، وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة وحال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب.

وأكد الفنان هانى شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة، وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضى فى طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقى والغناء.