شكرا لقرائتكم خبر عن داروين شو شرير Casino Royale: مشاهد قتالى فى مواجهة دانيال كريج كانت حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمي داروين شو، أن النجم دانيال كريج نجم جيمس بوند، من أهم الشخصيات التي عمل معها، مشيرًا إلى أن العميل 007 كان مليئًا بالأدرينالين في أول يوم له في موقع تصوير فيلم Casino Royale أول الأفلام التي قدم فيها دانيال دور بوند في 2006، حيث قام بلكم "شو" بقبضة قوية على الجمجمة وأعاده إلى حجرة أدوات الزينة.

وفي مقابلة حصرية مع MailOnline ، قال داروين شو، أن كريج كان متحمسًا للغاية أثناء تصوير الفيلم لدرجة أن ركلاته ولكماته أثناء مشاهد القتال كانت حقيقية.



دانيال كريج

وأشاد شو، الذي تم تصويره على أنه الإرهابي فيشر "أول قتيل لبوند"، بقوة كريج وتركيزه وأخلاقياته فى أول يوم عمل ولمدة 18 ساعة، مضيفا أنه كان أيضًا لطيفًا ومهتمًا ورائعًا مع زملائه وطاقمه.

وتذكر داروين شو، كيف ضرب كريج مباشرة على جبهته أثناء مشهد القتال الشرس بينما كانوا يحاولون أن تبدو المعركة حقيقية، وضحك قائلا: "سارت الأمور الأولى بشكل جيد، لكنهم كانوا يدفعوننا لجعلها تبدو أكثر واقعية.. لذلك صورنا المشهد عندما كان دانيال يقترب من وجهي وهو أكثر عنفًا.. وحدث ذلك في جزء من الثانية، عندما دفع قبضته، مباشرة إلى جبهتى".

وأضاف شو "واصلنا، المشهد ولم يلاحظ أحد أن العراك كان حقيقيًا، إلا دانيال وأنا، والذي أتى لي ووضع يده على كتفي وقال "آسف على ذلك يا رفيقي"، وكانت لفتة لطيفة.. لكن اللكمة بقوة لم تكن ذنب دانيال، ربما كان جسدي خارج الموضع الصحيح بعشر درجات مما سمح بذلك، فيجب أن تكون مثل هذه الأعمال المثيرة متزامنة تمامًا، لكن مع ارتفاع الأدرينالين لم أشعر بأي شيء ".