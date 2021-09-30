شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق كليب محمد فؤاد "سلام" قبل طرحه خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم محمد فؤاد كليب أغنية "سلام" خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة من ألحان مصطفي محفوظ وتوزيع توما، ومن إخراج كريم مسلم، وتم تصوير الكليب من خلال عدد من حفلات فؤاد في أكثر من مكان.

وكان النجم محمد فؤاد نشر على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك مقطع فيديو من كليب أغنيته الجديدة " سلام " وعلق عليها انتظروا كليب - سلام - بحبكوا يا أحلى وأغلى وأوفى جمهور ".

ومن ناحية أخرى احتفل النجم محمد فؤاد مؤخرا بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك عبر نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من حفل خطوبتهما العائلي الذي أقيم في الساحل الشمالى وضم أهل العروسين، وهنأئه قائلاً: "ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد فؤاد أغنية "أحكيلك" تأليف الشاعر أسامة محرز وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، حملت طابع الدراما.

بينما كانت آخر حفلات الفنان محمد فؤاد في شهر يوليو الماضي بالساحل الشمالي، حيث قدم باقة من أبرز أغنياته، منها "كامننا، نفس الحنين، فاكرك يا ناسيني، طمني عليك، يا ناسي روحي، خبيني، ساعات بشتاق"، وغيرها من الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور.