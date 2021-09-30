شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تظهر بالحجاب فى أحداث مسلسل "أيام وبنعيشها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة شيرى عادل بالحجاب خلال أحداث مسلسل "أيام وبنعيشها" حسب الشخصية التى تجسدها خلال الأحداث وننشر صورة لها ضمن كواليس العمل ببيروت والتى تجمع بينها وبين الفنانة لقاء سويدان وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

وانتهت شيرى عادل من تصوير نصف أحداث دورها بالعمل، وتجسد فيه شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى فى مشوارها الفنى.

مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة شيرى عادل، حورية فرغلي، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندا موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبي للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.

وشاركت شيرى عادل كضيف شرف فى فيلم "للإيجار" طرح مؤخرا فى دور العرض، والعمل بطولة خالد الصاوى، ومحمد سلام، وعصام السقا، وياسر الطوبجى، وهايدى رفعت، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداثه عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بالإسكندرية ويعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة.

وكانت آخر أعمال شيرى عادل فى الدراما حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، انجى خطاب، نور ايهاب، ومعتز حسام وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وتناولت الحكاية قضية العنوسة.