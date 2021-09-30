شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تكشف سبب حبها فى حرف " الشين" بعد نجاح حكاية " عقبال عوضك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مى كساب، عن حبها في حرف " الشين" وأنه دائما سبب سعادتها بعد نجاح حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل زى القمر و تقديم شخصية شادية خلال الأحداث.

وغردت مى كساب، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"غالبا حرف الشين وشه حلو عليه تصدقوا بجد شوقية شفق شيماء شادية كده عرفت السر المسلسل الجاي اسمي شروق".



مى كساب

وكانت قناة cbc عرضت الحلقة الأولى من حكاية "عقبال عوضك" من الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" السبت الماضى، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

كما عرضت قناة cbc حلقات حكاية "1%" للنجمة صابرين ومن إخراج أحمد شفيق على شاشتها، الأيام الماضية تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام.