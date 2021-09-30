شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج يترك جيمس بوند دون ذكريات سيئة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمي دانيال كريج في تصريحات علي هامش العرض الخاص الذي أقيم لجميس بوند الجديد " No Time to Die " انه سعيد بالعمل في سلسلة جيمس بوند، وأشار انه لا يحمل أي ذكريات سيئة خلال 15 عاما، الذي قدم خلالهم شخصية العميل السري، وأضاف الممثل قائلا حسبما نشر موقع variety " سيبدأ عرض الفيلم هذا الأسبوع، اذهبوا لمشاهدته" .

دانيال كريج



دانيال كريج في جيمس بوند

يدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير فى الجزء الجديد، سافين، وهى الشخصية التى ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.