شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى شطة: خسيت بسبب الأنيميا وأطرح أغنية "بتوع زمان" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مطرب المهرجانات مجدى شطة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه حاليا بخير وبصحة جيدة بعدما عانى مؤخرا من الأنيميا، الأمر الذى تسبب فى انخفاض وزنه، ونفى ما تردد مؤخرا عن إصابته بمرض خطير قائلا هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة.

وأضاف أنه من المقرر أن يطرح أغنية تحمل اسم "بتوع زمان" تنتمى إلى أغانى الطرب يوم الخميس المقبل، ووعد جمهوره بعدم الغياب خلال الفترة المقبلة.