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مجدى شطة: خسيت بسبب الأنيميا وأطرح أغنية "بتوع زمان" الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أكد مطرب المهرجانات مجدى شطة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه حاليا بخير وبصحة جيدة بعدما عانى مؤخرا من الأنيميا، الأمر الذى تسبب فى انخفاض وزنه، ونفى ما تردد مؤخرا عن إصابته بمرض خطير قائلا هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة. 

 

وأضاف أنه من المقرر أن يطرح أغنية تحمل اسم "بتوع زمان" تنتمى إلى أغانى الطرب يوم الخميس المقبل، ووعد جمهوره بعدم الغياب خلال الفترة المقبلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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