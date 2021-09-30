شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة البيانو الفنلندية لورا ميكولا تشارك السيمفونى فى حفل بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة البيانو الفنلندية لورا ميكولا وذلك فى الثامنة مساء السبت 2 أكتوبر على المسرح الكبير، تحت عنوان روائع القرن العشرين.

ويتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال التى كتبها كبار المؤلفين خلال القرن العشرين منها برليود استراحة الظهيرة لــ كلود ديبوسي ، كونشيرتو البيانو والاوركسترا لـ راحمانينوف والسيمفونية الاولى ل شوستاكوڤيتش .

يذكرأن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لاطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في أرجاء العالم .