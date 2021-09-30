شكرا لقرائتكم خبر عن "حلم فى فيلم " أوبريت غنائى استعراضى فى حفل ختام مهرجان اسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الأوبريت الغنائي الإستعراضي " حلم فى فيلم " مهرجان اسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته ال37 ، والذى يرأسه الناقد الأمير أباظة ، والذى سيقام اليوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساءً ، وقال مخرج العرض الفنان محمد مرسى ، الأوبريت من فكرتى ، واستعراضات محمد ميزو ، ألحان وتوزيع محمد شحاته ، البطولة لبوسى الهوارى ومحمد عوض ، ديكور وليد جابر ، الماده الفيلمية اسلام رضوان ، فيديو مابينج محمد المأمونى ، أشعار شريف حمدى .

وأضاف الفنان محمد مرسي، العرض عبارة عن كولاجات لأهم الجمل التى قيلت في السينما المصرية والأغنية تأتى تأكيد علي أن السينما تمثل القوى الناعمة فى مصر ، كما يحمل العرض العديد من المعانى أهمها الحفاظ علي دور العرض وتسليط الضوء علي أماكن السينمات والأماكن الثقافية .

ويختتم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط دورته الـ37، برئاسة الناقد الأمير أباظة، فعالياته مساء اليوم الخميس، وبحضور عدد من نجوم الفن والمخرجين والمؤلفين، وهو الحفل الذي سيشهد توزيع جوائز المهرجان علي الفائزين.

وشهد حفل افتتاح الدورة الـ٣٧ لمهرجان الإسكندرية السينمائى، تكريم المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط 13 فيلما وهم الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"، المغربي "اناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "اسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط 17 فيلما وهم الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج ابانوب يوسف، الفلسطيني "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب"للمخرج ايريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو، المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي و كويكيا.