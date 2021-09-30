شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يتعاقد على بطولة فيلم "صحراوى صحراوى" للمخرج وائل إحسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم محمود حميدة على بطولة فيلم جديد من إخراج وائل احسان بعنوان :صحراوي صحراوي"، وتم اختيار شيماء سيف وسيد رجب للمشاركة في الفيلم وجارى اختيار باقى فريق عمل الفيلم وسوف يبدأ تصويره بعد أيام قليلة وانتاج محمد السبكى.

وفي سياق متصل ينتظر حميدة عرض فيلم الكهف، من سيناريو وحوارأيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمروعرفة، وتدورقصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثرمن ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.