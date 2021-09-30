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شكرا لقرائتكم خبر عن نعومي كامبل تفتتح عرض Balmain في أسبوع الموضة بباريس .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقتحمت نعومي كامبل وكارلا بروني منصة عرض Balmain لربيع وصيف 2022 خلال أسبوع الموضة في باريس ليلة الأربعاء، حيث افتتحت عارضة الأزياء البالغة من العمر 51 عامًا ، العائدة من أسبوع الموضة في ميلانو ، الفصل الثاني من أسابيع الموضة بفستان شبكي بني ، بينما تألقت كارلا ، 53 عامًا ، بفستان أبيض منمق.
ناعومي كامبل
واحتفل أوليفييه روستينج بمرور 10 سنوات كمصمم رئيسي لدار بالمان ، وعرض مجموعته المليئة بالألوان المحايدة والبنية، وكان العرض استثنائي شاركت فيه أسماء لامعة من كارلا بروني إلى نعومي كامبل ونتاليا فوديانوفا وسوجو وميلا جوفوفيتش، وتميزت تصاميمها بطابعها العصري الجريء والقصات الحيوية.
ونالت نعومي ، التي رحبت بابنتها في وقت سابق من هذا العام ، الثقة وهي تتمايل على المنصة في ثوب العرض الذي يكشف عن ساقيها الطويلتين، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وشهد أسبوع الموضة فى ميلانو، هذا العام، ظهور وجوه جديدة لأول مرة على منصة العرض بعد انضمام عدد من النجمات فى مجالات مختلفة لعالم الأزياء، ومن بينهم النجمة العالمية دوا ليبا، التى تحولت إلى عارضة أزياء، حيث ظهرت لأول مرة على منصة عرض الأزياء خلال أسبوع الموضة في ميلانو، نهاية الأسبوع الماضى، وأطلت بمظهرين علي منصة عرض فيرساتشي في الافتتاح بزي أسود، وفي الخاتم بتصميم وردي لامع جعلها نجمة مضيئة علي منصة العرض.
وانضمت المغنية، البالغة من العمر 26 عامًا، إلى عارضات الأزياء جيجي حديد، وإيرينا شايك، وكلاهما عارضتان محنكتان ظهرتا على منصات متعددة هذا الموسم جنبًا إلى جنب مع إميلي راتاجكوفسكى، وستيلا ماكسويل، ونعومي كامبل، وبالطبع كان هناك ظهور ملفت لـ جيجي حديد، حيث خطفت الأنظار لها بمجرد الظهور علي منصة العرض بفستان أسود لامع مع قصة من اللون السماوي والتي نسقتها جيجي مع ظلال جفونها.