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نعومي كامبل تفتتح عرض Balmain في أسبوع الموضة بباريس .. صور

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القاهرة - سامية سيد - اقتحمت نعومي كامبل وكارلا بروني منصة عرض Balmain  لربيع وصيف 2022 خلال أسبوع الموضة في باريس ليلة الأربعاء، حيث افتتحت عارضة الأزياء البالغة من العمر 51 عامًا ، العائدة من أسبوع الموضة في ميلانو ، الفصل الثاني من أسابيع الموضة بفستان شبكي بني ، بينما تألقت كارلا ، 53 عامًا ، بفستان أبيض منمق.

ناعومي كامبل
ناعومي كامبل
Here come the girls: Naomi Campbell and Carla Bruni stormed the catwalk for the Balmain Spring Summer 2022 show during Paris Fashion Week on Wednesday night

 

Gorgeous: Carla, 53, dazzled in an embellished white minidress

واحتفل أوليفييه روستينج بمرور 10 سنوات كمصمم رئيسي لدار بالمان ، وعرض مجموعته المليئة بالألوان المحايدة والبنية، وكان العرض استثنائي شاركت فيه أسماء لامعة من كارلا بروني إلى نعومي كامبل ونتاليا فوديانوفا وسوجو وميلا جوفوفيتش، وتميزت تصاميمها بطابعها العصري الجريء والقصات الحيوية.

 

Balmain: Following the show, Naomi walked hand-in-hand with designer Olivier

 

One to remember:  Balmain pulled out all the stops for the unveiling of the collection and opened with a music festival with special performances from Doja Cat and Franz Ferdinand at the Seine Musicale

ونالت نعومي ، التي رحبت بابنتها في وقت سابق من هذا العام ، الثقة وهي تتمايل على المنصة في ثوب العرض الذي يكشف عن ساقيها الطويلتين، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

وشهد أسبوع الموضة فى ميلانو، هذا العام، ظهور وجوه جديدة لأول مرة على منصة العرض بعد انضمام عدد من النجمات فى مجالات مختلفة لعالم الأزياء، ومن بينهم النجمة العالمية دوا ليبا، التى تحولت إلى عارضة أزياء، حيث ظهرت لأول مرة على منصة عرض الأزياء خلال أسبوع الموضة في ميلانو، نهاية الأسبوع الماضى، وأطلت بمظهرين علي منصة عرض فيرساتشي في الافتتاح بزي أسود، وفي الخاتم بتصميم وردي لامع جعلها نجمة مضيئة علي منصة العرض.

Quick change: Dua also changed into a second look - a black long-sleeved dress with statement buttons, brightly coloured safety pin detailing and cut-outs at the waist

Commanding the stage: [L-R] Dua Lipa flashed her waist and leggy pins in a shimmering pink ensemble as she joined ab-bearing Emily Ratajkowski and PVC-clad Gigi Hadid on the Versace catwalk at Milan Fashion Week on Friday

وانضمت المغنية، البالغة من العمر 26 عامًا، إلى عارضات الأزياء جيجي حديد، وإيرينا شايك، وكلاهما عارضتان محنكتان ظهرتا على منصات متعددة هذا الموسم جنبًا إلى جنب مع إميلي راتاجكوفسكى، وستيلا ماكسويل، ونعومي كامبل، وبالطبع كان هناك ظهور ملفت لـ جيجي حديد، حيث خطفت الأنظار لها بمجرد الظهور علي منصة العرض بفستان أسود لامع مع قصة من اللون السماوي والتي نسقتها جيجي مع ظلال جفونها.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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