شكرا لقرائتكم خبر عن نعومي كامبل تفتتح عرض Balmain في أسبوع الموضة بباريس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت نعومي كامبل وكارلا بروني منصة عرض Balmain لربيع وصيف 2022 خلال أسبوع الموضة في باريس ليلة الأربعاء، حيث افتتحت عارضة الأزياء البالغة من العمر 51 عامًا ، العائدة من أسبوع الموضة في ميلانو ، الفصل الثاني من أسابيع الموضة بفستان شبكي بني ، بينما تألقت كارلا ، 53 عامًا ، بفستان أبيض منمق.



ناعومي كامبل

واحتفل أوليفييه روستينج بمرور 10 سنوات كمصمم رئيسي لدار بالمان ، وعرض مجموعته المليئة بالألوان المحايدة والبنية، وكان العرض استثنائي شاركت فيه أسماء لامعة من كارلا بروني إلى نعومي كامبل ونتاليا فوديانوفا وسوجو وميلا جوفوفيتش، وتميزت تصاميمها بطابعها العصري الجريء والقصات الحيوية.

ونالت نعومي ، التي رحبت بابنتها في وقت سابق من هذا العام ، الثقة وهي تتمايل على المنصة في ثوب العرض الذي يكشف عن ساقيها الطويلتين، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.