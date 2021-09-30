شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى تتألق بالأصفر فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة نيرمين الفقى بإطلالة مميزة باللون الأصفر، حيث ارتدت فستان "أوف شولدير" بهذا اللون المبهج، مكشوف من الأرجل، يعطي إحساس بالأناقة والرقي، وحذاء كلاسيكي باللون "البيج"، فيما حرصت على وضع مكياج بسيط يبرز ملامحها، واعتمدت على تسريحة شعرها بطريقة بسيطة أيضاً وهو منسدلاً على كتفيها، ولم تبالغ في ارتداء الاكسسوارات.

يذكر أن نيرمين الفقى بدأت تصوير الحدوتة الرابعة والتى تحمل عنوان "على الهامش" الأيام الماضية ضمن قصص وحكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا"، فى الديكور الخاص بها، ويتولى إخراج العمل أحمد شفيق، والذى يتم عرضه على قناة DMC، وتسلط الحكاية الضوء على قضية مهمة وشائكة وهى انتهاء فترة الحضانة للأولاد مع الأم المصرية، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي درامي مشوق.

نيرمين الفقى شاركت في مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى هما "ضل راجل" مع ياسر جلال ونور اللبنانية ومحمود عبد المغنى ورنا رئيس ومحمد عادل ومحمد على رزق وإخراج أحمد صالح، و"النمر" مع محمد امام وهنا الزاهد ومحمد رياض وبيومى فؤاد وأحمد حلاوة وإخراج شيرين عادل.